Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

Сикорский заявил, что борт Путина могут посадить в Польше для ареста

Польша не может гарантировать, что самолет президента России Владимира Путина принудительно не посадят в случае вероятного пролета над территорией государства. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). Поэтому мы не можем дать гарантии того, что независимый суд не прикажет нашему правительству задержать такой самолет», — сообщил дипломат.

Сикорский также отметил, что запрет на въезд российских самолетов действует на всей территории Европейского союза (ЕС). При этом он указал, что из России в Венгрию «можно долететь через Турцию, Черногорию и Сербию».

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / Reuters

16 октября российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. После этого Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным в Будапеште, столице Венгрии, чтобы обсудить, «сможем ли мы положить конец» конфликту. В Кремле при этом подчеркнули, что ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьезная подготовка.

МИД России увидел в угрозах Польши готовность совершать теракты

Угрозы Польши в отношении безопасности самолета президента России Владимира Путина говорят о готовности Варшавы совершать теракты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. (...) Это весьма показательные дела», — рассказал Лавров. Он добавил, что Польша оправдала таким же образом теракт против «Северных потоков» через официальный суд.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что Европа будет предпринимать различные шаги, чтобы саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии не состоялся.

«Вот уже начинает претворяться [в жизнь] предложение Франции, Великобритании и Германии о торпедировании саммита в Будапеште. Уже предпринимаются шаги и дальше будут предприниматься для того, чтобы нагнетать эту ситуацию, делать все, чтобы этот саммит не произошел. Следует ожидать и усиления конфронтации на фронтах, террористических актов», — заявил Чепа.

Военный эксперт назвал самый безопасный маршрут для возможного перелета Путина в Будапешт

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал самый безопасный маршрут для возможного перелета Владимира Путина в Будапешт на переговоры с американским коллегой.

По мнению Кнутова, наиболее безопасным станет полет через Каспий, оттуда в сторону Турции и далее в Европу.

«Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении», — пояснил Кнутов.

Он добавил, что полет может быть проще, если будут достигнуты договоренности с Вашингтоном. Например, США могут надавить на некоторые страны, хотя даже в этом случае перелет через Польшу и Прибалтику будет исключен.

В США допустили попытку сорвать встречу Путина и Трампа

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, выразил мнение, что восточные члены НАТО могут попытаться сорвать встречу президентов России и США в Будапеште. Они могут не впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство.

«Это возможно. Будь я президентом Путиным, точно летел бы в сопровождении военных самолетов», — отметил эксперт.

С его точки зрения, Болгария или Румыния были бы более вероятными вариантами для пролета самолета главы России. При этом Польша вряд ли подошла бы из-за отрицательного отношения ее руководства к России.

В Кремле раскрыли ожидания от новой вероятной встречи Путина и Трампа

Москва ждет от новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможности приблизиться к миру на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Первое — это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. (...) Также [будет возможность] использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего саммита в Венгрии.