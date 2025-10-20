Россия
Военный эксперт назвал самый безопасный маршрут для перелета Путина в Будапешт

Марина Совина
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru назвал самый безопасный маршрут для перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

По его мнению, наиболее безопасным станет полет через Каспий, оттуда в сторону Турции и далее в Европу.

«Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении», — пояснил Кнутов.

Он добавил, что полет может быть проще, если будут достигнуты договоренности с Вашингтоном. Например, США могут надавить на некоторые страны, хотя даже в этом случае перелет через Польшу и Прибалтику будет исключен.

Ранее военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал о мерах безопасности полета президента России в Венгрию. По его словам, борт должны будут сопровождать четыре истребителя.

