02:03, 18 октября 2025Мир

Военный летчик рассказал о мерах безопасности полета Путина в Будапешт

Генерал Попов: Самолет Путина в Венгрию будут сопровождать истребители Су-35
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Полеты самолетов первых лиц государства осуществляются особым порядком. Об этом в разговоре с «МК» сообщил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, данные вопросы решают и согласовывают Росавиация и специальная служба МИДа. Эксперт уточнил, что в качестве сопровождения борта президента РФ Владимира Путина будут задействованы около четырех истребителей Су-30СМ или Су-35. В знак уважения некоторые страны, например принимающая сторона, могут поднять свои истребители, однако это делается по доброй воле.

Попов также подтвердил, что страны, которые разрешает пролет Ил-96-300ПУ, добровольно берут на себя ответственность за безопасность пролета. Он уточнил, что в таком случае могут закрыть международные трассы на пять-десять минут до пролета зарубежной делегации, посадить самолеты или сдвинуть их маршрут на 50-100 километров.

Ранее эксперты назвали три возможных маршрута Путина в Венгрию.

