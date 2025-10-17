Мир
19:21, 17 октября 2025

Раскрыты три возможных маршрута Путина в Венгрию

Путин может полететь в Венгрию через Польшу и Словакию, Адриатику или Турцию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может полететь в Венгрию через Польшу и Словакию, страны Адриатики или Турцию. Три возможных маршрута российского лидера назвали эксперты в беседе с RTVI.

Отмечается, что наиболее короткий маршрут из Москвы через Белоруссию, Польшу и Словакию. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин полагает, что этот вариант как раз мог бы стать «самым идеальным». При этом он подчеркнул, что опасения по поводу инцидентов в воздушном пространстве Польши не имеют под собой никакой почвы.

Другим маршрутом самолета главы государства может стать полет через Турцию и Адриатическое море, а также Черногорию и Сербию. Топорнин отметил, что многие называют этот маршрут самым безопасным, однако ему такие рассуждения кажутся странными.

Третьим вариантом может стать обходной маршрут через Черное море, Турцию, Болгарию и Сербию.

«Маршрут полета в любом случае должен пройти над несколькими странами ЕС и НАТО. А это значит, что, как бы он ни пролегал, все согласования будут проходить с Брюсселем, так как именно там располагаются штаб-квартиры обеих организаций», — отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее возможный маршрут самолета президента России в Будапешт назвал политолог Марат Баширов. По его мнению, будет выбран так называемый южный маршрут — Черное море, Турция, Болгария, Сербия.

