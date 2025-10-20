В США допустили попытку сорвать встречу Путина и Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Соседи Венгрии могут сорвать встречу Путина и Трампа

Восточные члены НАТО могут попытаться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Они могут не впустить российский президентский самолет в свое воздушное пространство, высказал мнение бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.

«Это возможно. Будь я президентом Путиным, точно летел бы в сопровождении военных самолетов», — отметил эксперт.

С его точки зрения, Болгария или Румыния были бы более вероятными вариантами для полета над ними самолета главы России. При этом Польша вряд ли подошла бы из-за отрицательного отношения ее руководства к РФ.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры сделают все возможное, чтобы попытаться сорвать встречу президентов России и США в Будапеште.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Дональд Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.