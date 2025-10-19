Мир
Евросоюз обвинили в попытке сорвать встречу Путина и Трампа

Сийярто: Политики ЕС сделают все для срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth заявил, что европейские лидеры сделают все возможное, чтобы попытаться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто обвинил Евросоюз в попытке сорвать встречу Путина и Трампа, поскольку большинство политиков стремятся продолжить кризис на Украине.

«Мы можем быть уверены, что подавляющее большинство политиков Евросоюза сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы этот саммит не состоялся, потому что, если он состоится, это даст шанс на мир, а они заинтересованы в продолжении войны», — подчеркнул он.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

