Мир
12:42, 21 октября 2025Мир

Кремль ответил на вопрос об откладывании встречи Путина и Трампа

Песков: Ни Путин, ни Трамп не называли точной даты встречи в Будапеште
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьезная подготовка. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что саммит якобы может быть отложен. Об этом передает РИА Новости.

«Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Вы слышали с американской стороны и нашей, что на это (на подготовку встречи — прим. «Ленты.ру») может потребоваться время. Здесь каких-либо точных сроков обозначено изначально не было», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что для организации встречи такого уровня необходима «серьезная подготовка».

Ранее телеканал CNN сообщил, что саммит Путина и Трампа в Венгрии может быть перенесен на более поздний срок, поскольку по неизвестной причине была отложена ожидавшаяся на этой неделе встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.

При этом замглавы МИД Сергей Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио. Дипломат указал на то, что сведения западных источников не соответствуют действительности, поскольку на данный момент пока нет согласованного понимания ни по срокам, ни по месту переговоров у обеих сторон.

