В Кремле раскрыли ожидания от новой встречи Путина и Трампа

Песков: Москва ждет от встречи Путина и Трампа возможности приблизиться к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москва ждет от новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможности приблизиться к миру на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Первое — это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. (...) Также [будет возможность] использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего саммита в Венгрии.

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет полным ходом.

