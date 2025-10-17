Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Орбан: Подготовка встречи Путина и Трампа идет полным ходом

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом идет полным ходом. Об этом после разговора с президентом РФ в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Переговоры с президентом России состоялись. Подготовка идет на полную мощность», — заявил глава венгерского правительства.

16 октября состоялся двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, она пройдет через две недели.

