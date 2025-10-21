Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 21 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление Польши об отсутствии гарантий пролета борта Путина

Депутат Чепа: ЕС будет предпринимать шаги, чтобы саммита в Венгрии не произошло
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Европа будет предпринимать различные шаги, чтобы саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии не произошло, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности пролета российского лидера.

«Вот уже начинает претворяться [в жизнь] предложение Франции, Великобритании и Германии о торпедировании саммита в Будапеште. Уже предпринимаются шаги и дальше будут предприниматься для того, чтобы нагнетать эту ситуацию, делать все, чтобы этот саммит не произошел. Следует ожидать и усиления конфронтации на фронтах, террористических актов», — заявил Чепа.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна не может гарантировать, что самолет президента России Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

Он также отметил, что запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Европейского союза (ЕС). При этом глава МИД указал на то, что из России в Венгрию можно долететь через Турцию, Черногорию и Сербию.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Названа причина нежелания россиян сдавать мусор

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости