Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина

Сикорский: Польша не гарантирует, что самолет Путина принудительно не посадят

Польша не может гарантировать, что самолет президента России Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова приводит Wiadomosci.

«Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). Поэтому мы не можем дать гарантии того, что независимый суд не прикажет нашему правительству задержать такой самолет», — сообщил дипломат.

Сикорский также отметил, что запрет на въезд российских самолетов действует на всей территории Европейского союза (ЕС). При этом он указал на то, что из России в Венгрию «можно долететь через Турцию, Черногорию и Сербию».

Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, угрозы Польши в отношении безопасности самолета президента России говорят о готовности Варшавы совершать теракты.

Ранее глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что страна готова предоставить воздушный коридор для перелета самолета Путина в Венгрию на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Министр подчеркнул, что предоставление всех условий для достижения мира является логичным шагом.