19:00, 20 октября 2025Мир

Одна страна ЕС заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина

Георгиев: Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

Болгария готова предоставить воздушный коридор для перелета самолета президента России Владимира Путина в Венгрию на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил болгарский министр иностранных дел Георг Георгиев, сообщает ТАСС.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал он.

По словам Георгиева, встреча не может состояться, если один из ее участников не может на нее прибыть.

Ранее стало известно, что Польша может столкнуться со сложной дилеммой в связи с возможным полетом Путина в Венгрию. По данным инсайдеров, существуют опасения, что Москва может специально запросить пролет над Польшей, и тогда любое решение Варшавы «будет плохим».

