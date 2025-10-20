Одна страна ЕС заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета Путина

Георгиев: Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина

Болгария готова предоставить воздушный коридор для перелета самолета президента России Владимира Путина в Венгрию на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил болгарский министр иностранных дел Георг Георгиев, сообщает ТАСС.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал он.

По словам Георгиева, встреча не может состояться, если один из ее участников не может на нее прибыть.

Ранее стало известно, что Польша может столкнуться со сложной дилеммой в связи с возможным полетом Путина в Венгрию. По данным инсайдеров, существуют опасения, что Москва может специально запросить пролет над Польшей, и тогда любое решение Варшавы «будет плохим».