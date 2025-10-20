В Польше столкнулись с дилеммой из-за визита Путина в Венгрию

RMF: Польша может столкнуться с дилеммой в связи с полетом Путина в Венгрию

Польша может столкнуться со сложной дилеммой в связи с возможным полетом президента России Владимира Путина в Венгрию для мирных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает RMF со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного польского дипломата в ЕС, если Варшава откажется пропустить борт российского лидера, то разозлит Трампа. В противном случае, добавил дипломат, появятся обвинения Варшавы в том, что она уступила Путину, поэтому «любое решение будет плохим».

Как отмечает издание, также существуют опасения, что Москва может специально запросить пролет над Польшей, чтобы вызвать путаницу. «Думаю, нет необходимости летать над Польшей, можно залететь из Сербии. Сомневаюсь, что [Путин] захочет летать над Польшей», — сказал источник.

Ранее эксперты обозначили три возможных маршрута российского лидера в Венгрию. Путин может полететь в Будапешт через Польшу и Словакию, Адриатику или Турцию. Уточняется, что наиболее короткий маршрут из Москвы через Белоруссию, Польшу и Словакию.