Лавров ответил на угрозы со стороны Польши

Лавров: Угрозы Польши в отношении Путина говорят о готовности совершать теракты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Угрозы Польши в отношении безопасности самолета президента России Владимира Путина говорят о готовности Варшавы совершать теракты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. (...) Это весьма показательные дела», — рассказал Лавров.

Он добавил, что Польша оправдала таким же образом теракт против «Северных потоков» через официальный суд.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не может гарантировать безопасность самолета Владимира Путина, если тот будет пролетать над территорией страны. Так он прокомментировал готовящийся саммит президентов России и США.

