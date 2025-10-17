Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?

Севастьянов: Ватикан более правильная площадка для переговоров, чем Венгрия

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп неожиданно провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о новой встрече. Выбор Венгрии в качестве площадки для проведения переговоров был не самым очевидным для наблюдателей. Эта страна состоит в Европейском союзе (ЕС) и Североатлантическом альянсе (НАТО), не имеет выхода к морю, а самое главное — граничит с Украиной.

Какие преимущества и недостатки есть у тех городов, которые ранее фигурировали в СМИ как потенциальные варианты места переговоров Путина и Трампа, — разбиралась «Лента.ру».

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже, штат Аляска, США, 15 августа 2025 года Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Никаких препятствий не может быть для визита президента Путина в Рим»

Центр католического мира город-государство Ватикан, который находится в столице Италии Риме, не раз фигурировал в СМИ как предполагаемое место проведения различных переговоров по украинскому кризису. В частности, перед встречей в Анкоридже (Аляска) Ватикан наравне с Будапештом обсуждался как наиболее вероятное место встречи лидеров России и США. Однако в Москве называли такой вариант «сложным для использования».

В мае глава МИД России Сергей Лавров объяснил религиозным аспектом причину, почему Ватикан не подходит в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.

Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин Сергей Лавров министр иностранных дел России

В беседе с «Лентой.ру» председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с Ватиканом и лично знавший предыдущего главу Святого престола Папу Франциска, со ссылкой на высокопоставленные источники в Ватикане заявил, что Папа Римский Лев XIV в этом контексте продолжает политику своего предшественника.

Высокие люди в Святом престоле заверяют меня, что Папа Лев полностью придерживается политики Папы Франциска и видит Святой престол как площадку для переговоров. Он считает, что Святой престол является для всех нейтральной площадкой, устраивающей не только российскую сторону, но и украинскую и американскую. Поэтому престол, на самом деле, был бы более правильной площадкой [для переговоров], чем даже Венгрия Леонид Севастьянов председатель Всемирного союза староверов

По его словам, Венгрия видится странам Европейского союза недостаточно нейтральной и близкой к России страной, в то время как Ватикан — ровно наоборот.

Севастьянов также отмечает, что по существующим соглашениям Ватикана с правительством Италии, которое действует около ста лет, каждый может посетить территорию города-государства беспрепятственно.

Любой человек, который приглашен Святым престолом, беспрепятственно попадает на территорию Ватикана. Поэтому никаких препятствий совершенно не может быть для визита президента [Владимира] Путина в Рим Леонид Севастьянов председатель Всемирного союза староверов

В этом плане, отмечает Севастьянов, Ватикан является не только нейтральной, но и хорошо подготовленной для переговоров площадкой. Папа Лев XIV фактически готов оказать всякую логистическую помощь для того, чтобы эти переговоры состоялись.

Председатель Всемирного союза староверов также не исключает, что Святой престол в будущем может стать площадкой для трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Ватикан Фото: Alessandra Tarantino / AP

«Сербский вариант предусматривает сложности»

Сербия с 2022 года остается наиболее дружественной для России европейской страной. Это выражается как в безвизовом для россиян режиме и прямом авиасообщении, так и в нейтральном статусе государства и общем культурно-историческим аспекте.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Белград не был выбран ровно потому, что Будапешт был предложенным местом для встречи со стороны Дональда Трампа.

Столица Сербии также потенциально может претендовать на хозяйку подобного саммита, учитывая тот факт, что Сербия входит в список дружественных для России государств, является военно-нейтральной страной Милан Лазович эксперт РСМД

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Вместе с тем возможной, по мнению эксперта, причиной исключения варианта Белграда из списка потенциальных мест для встречи Путина и Трампа являются продолжающиеся в стране протесты и политическая нестабильность. «Это не слишком благоприятствует подготовке и проведению саммита на высшем уровне на своей площадке», — рассказал Лазович.

В отличие от Ватикана, сербский вариант предусматривает сложности с логистикой, отмечает эксперт. По его словам, возможны варианты маршрута российского президента в Сербию лишь через Черногорию или Республику Сербскую в составе соседней Боснии и Герцеговины.

Но не стоит забывать, что власти Черногории последовательно солидаризируются с Брюсселем по вопросам внешней политики, поэтому тут могли бы быть проблемы Милан Лазович эксперт РСМД

Почему Турция не стала местом переговоров президентов России и США

Турция по праву считается одним из главных кандидатов на проведение переговоров по украинской проблематике. В 2022 и 2025 годах Стамбул принимал делегации России и Украины для переговорного процесса, а Дональд Трамп был согласен на трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским именно в этом городе.

Эксперт по Турции, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев в беседе с «Лентой.ру» сказал, что главной причиной непроведения встречи двух лидеров в Турции является позиция президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который регулярно упоминает территориальный вопрос Украины.

Стамбул, Турция Турция. Фото: Emrah Gurel / AP

Кроме того, как считает эксперт, ключевой причиной является желание Трампа публично поддержать своих идеологических союзников и дать им политические очки при разрешении кризисов. Так было с турецким лидером при урегулировании войны в секторе Газа. 10 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Трампа прекратили боевые действия, длившиеся почти два года.

Главное условие прекращения огня заключается в поэтапном отводе сил израильской армии

Президент США дал возможность Анкаре быть в числе подписантов соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, а также публично назвал Эрдогана сильным лидером, что является важным моментом для главы Белого дома, объясняет Ниязбаев.

Теперь же, отмечает эксперт, такой же реверанс он должен сделать и в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Все это политические очки, в которых нуждаются многие политические лидеры. А это безусловно придает статус Турции Яшар Ниязбаев эксперт по Турции

Ниязбаев также заявил, что потенциальная встреча Путина и Трампа в Анкаре положительно повлияла бы на статус Турции в регионе, помимо вышеупомянутого участия страны в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС.

«У стран Ближнего Востока посреднический потенциал намного выше»

Помимо европейских стран и Турции, в СМИ регулярно фигурировали арабские страны. В частности, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар. В феврале 2025 года, после начала своего президентского срока, Трамп заявлял, что его первая на тот момент встреча с Путиным после обострения украинского кризиса в 2022 году может состояться в Саудовской Аравии или ОАЭ.

Страны не раз выражали готовность к проведению переговоров на своей территории и даже становились такими площадками. Так, 18 февраля делегации России и США впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

ОАЭ. Фото: Kamran Jebreili / AP

В беседе с «Лентой.ру» политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов связал невозможность проведения встречи в арабских странах с глобальным кризисом на Ближнем Востоке и нестабильностью в регионе в целом.

Недавнее перемирие между Израилем и ХАМАС урегулировало вопрос прекращения огня, однако общая нестабильность в регионе все еще сохраняется.

На этом фоне, конечно, в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах, в других стран Ближнего Востока в нынешних условиях проводить саммиты по Украине было бы, наверное, не совсем корректно Кирилл Семенов политолог, эксперт РСМД

Семенов также связывает невозможность проведения российско-американского саммита или любых других переговоров по Украине с небезопасной обстановкой, приводя в пример недавний удар Израиля по столице Катара Дохе. «Сам фон, что столица ближневосточного государства находится под потенциальными угрозами атак, тоже не способствует проведению переговоров», — объясняет эксперт.

Еще одной косвенной причиной политолог называет напряженные отношения между арабскими странами и Белым домом на фоне поддержки действий Израиля в секторе Газа.

Вместе с тем, отмечает Семенов, у стран Ближнего Востока посреднический потенциал намного выше, чем у Венгрии

Как в России объяснили выбор Будапешта в качестве места встречи Путина и Трампа?

Помощник президента России Юрий Ушаков после объявления о встрече в Будапеште заявил, что первым столицу Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита упомянул Дональд Трамп. Владимир Путин поддержал эту идею, отметил чиновник.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — сообщил чиновник.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Будапешта для встречи тем, что Венгрия отстаивает свой суверенитет в условиях членства в НАТО и ЕС, тем самым вызывая уважение президентов России и США. Это, объясняет он, и повлияло на выбор места проведения саммита двух лидеров.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в комментарии РБК объяснил выбор Венгрии тем, что Будапешт пытается продемонстрировать свою приверженность остаться «над схваткой» в контексте украинского кризиса.