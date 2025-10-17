Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 17 октября 2025Мир

Песков назвал вызывающую уважение Путина и Трампа страну НАТО

Песков: Отстаивающая свой суверенитет Венгрия вызывает уважение Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Венгрия, отстаивающая свой суверенитет в условиях членства в НАТО и Европейском союзе (ЕС), вызывает уважение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что повлияло на выбор места проведения саммита двух лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение лидеров, безусловно», — сказал представитель Кремля.

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. По словам американского лидера, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая состоится в Будапеште.

Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча двух лидеров может состояться через неделю после переговоров глав МИД двух государств, которые пройдут уже на следующей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости