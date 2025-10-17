Песков назвал вызывающую уважение Путина и Трампа страну НАТО

Песков: Отстаивающая свой суверенитет Венгрия вызывает уважение Путина и Трампа

Венгрия, отстаивающая свой суверенитет в условиях членства в НАТО и Европейском союзе (ЕС), вызывает уважение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что повлияло на выбор места проведения саммита двух лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение лидеров, безусловно», — сказал представитель Кремля.

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. По словам американского лидера, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая состоится в Будапеште.

Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча двух лидеров может состояться через неделю после переговоров глав МИД двух государств, которые пройдут уже на следующей неделе.