Лавров отреагировал на сообщения о переносе встречи Путина и Трампа

Лавров заявил, что удивился сообщениям о переносе встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что удивился сообщениям западных источников о якобы переносе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Его слова приводит ТАСС.

«Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает CNN, встреча Путина и Трампа может быть отложена, так как после вчерашнего нашего разговора с [госсекретарем США] Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России почти не изменилась за время, которое прошло с тех пор, и остается в пределах ее первоначальных максималистских требований», — сказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что западные СМИ, в том числе CNN, нередко проявляют предвзятость и манипулируют общественным мнением. По его словам, подобные издания известны «нечистоплотностью» и склонны заменять аналитическую работу громкими лозунгами.

Ранее CNN сообщил, что встреча лидеров двух стран может быть отложена. По сведениям телеканала, саммит может быть перенесен на более поздний срок, поскольку по неизвестной причине ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио была якобы перенесена.