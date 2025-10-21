Подготовку встречи Путина и Трампа приостановили

NBC: Подготовка встречи Путина и Трампа в Венгрии приостановлена

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Венгрии приостановлена. Об этом сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время "приостановлено", сообщил мне высокопоставленный представитель Белого дома», — утверждается в публикации журналиста.

По данным Хааке, телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был «продуктивным», однако Трамп счел обе стороны недостаточно готовыми к переговорам на данном этапе.

В свою очередь, два европейских дипломата сообщили Reuters, что на приостановку организации переговоров глав России и США может также указывать предполагаемый перенос подготовительной встречи Рубио и Лаврова. По словам источников агентства, Вашингтон якобы может отказаться от проведения встречи Путина и Трампа, если Москва не пойдет на ряд уступок.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио. Дипломат подчеркнул, что сведения западных СМИ не соответствуют действительности, поскольку на данный момент нет согласованного понимания ни по срокам, ни по месту переговоров.