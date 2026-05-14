Си Цзиньпин задал Трампу жизненно важный вопрос

Си Цзиньпин спросил Трампа, удастся ли США и Китаю преодолеть ловушку Фукидида

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом спросил у него, удастся ли Вашингтону и Пекину преодолеть «ловушку Фукидида». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире? Сможем ли мы вместе построить светлое будущее для наших двусторонних отношений в интересах благополучия двух народов и будущего человечества? Это вопросы, имеющие жизненно важное значение для истории, для мира и для народов», — отметил китайский лидер.

Термин «ловушка Фукидида» в теории международных отношений описывает ситуацию, когда возвышение новой державы вызывает страх у существующего гегемона. Древнегреческий историк Фукидид писал, что начало Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой было неизбежным из-за роста могущества Афин и страха Спарты потерять власть.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров предупредил Дональда Трампа об угрозе вооруженного конфликта между странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. Лидер КНР назвал крайне опасным такое развитие событий.