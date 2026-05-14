09:46, 14 мая 2026

«АвтоВАЗ» вышел из отпуска

«АвтоВАЗ» возобновил работу после традиционного майского корпоративного отпуска
Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отпуск компании длился с 1 по 13 мая. За это время производитель собирался провести масштабные работы по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизации линии по сборке семейства Lada NIVA и текущему ремонту и обслуживанию основных мощностей и производственных систем.

По данным «АвтоВАЗа», выполнено более 96 процентов запланированного объема задач. Финальные работы закончат к 18 мая без влияния на производственный план. При этом с 14 мая на производстве начнется поэтапный запуск конвейеров, которые не связаны с текущей модернизацией, но были остановлены на период корпоративных каникул.

Весь коллектив АО «АвтоВАЗ» ушел в корпоративный отпуск с 4 мая. Как заявил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев, 14 и 15 мая для части персонала введут режим вынужденного простоя. Это коснется тех сотрудников, которые не будут заняты пусконаладочными работами, ремонтом технологического оборудования, поддержанием текущей деятельности автогиганта и реализацией новых проектов. На этот период за всеми работниками сохранят заработную плату.

