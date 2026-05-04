«АвтоВАЗ» отправил коллектив в корпоративный отпуск

«АвтоВАЗ» отправил сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая

С 4 мая весь коллектив АО «АвтоВАЗ» ушел в корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Он также уточнил, что 14 и 15 мая для части персонала введут режим вынужденного простоя. Это коснется тех сотрудников, кто не будет занят пуско-наладочными работами, ремонтом технологического оборудования, поддержанием текущей деятельности автогиганта и реализацией новых проектов. На этот период за всеми работниками сохранят заработную плату.

В конце апреля стало известно, что в дни майских праздников и корпоративного отпуска производитель направит более 530 миллионов рублей на техническое переоснащение. Средства пойдут на монтаж оборудования для серийного выпуска модели Lada Azimut, чей старт намечен на третий квартал 2026 года. Кроме того, модернизация затронет сборочную линию семейства Lada Niva. Также будут выделены средства на текущий ремонт и обслуживание основных производственных мощностей и инженерных систем.

Весь запланированный объем работ рассчитывают завершить к 18 мая. При этом с 14 мая на производстве начнется поэтапный запуск конвейеров, которые не связаны с текущей модернизацией, но были остановлены на период корпоративных каникул.

Руководство компании пересмотрело производственный календарь, сдвинув дни отдыха. Единый отпуск, назначенный на 29 и 30 декабря, перенесли на 12 и 13 мая. Таким образом, к первоначально объявленному отпуску (с 4 по 8 мая) добавили еще несколько дней, что увеличило майские выходные на «АвтоВАЗе» на неделю.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» бесплатно дооснастит системой вызова экстренных оперативных служб «Эра-ГЛОНАСС» седаны Lada Granta. Доукомплектованию подлежат 41 307 единиц модели, сошедших с конвейера в период с сентября 2021 по апрель 2022 года.