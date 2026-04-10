19:25, 10 апреля 2026

«АвтоВАЗ» объявил о бесплатной установке системы безопасности на одну модель

Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» бесплатно дооснастит системой вызова экстренных оперативных служб «Эра-ГЛОНАСС» седаны Lada Granta. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

Доукомплектованию подлежат 41 307 единиц модели, сошедших с конвейера в период с сентября 2021 по апрель 2022 года. Работы стартуют с 10 апреля 2026 года, уточнили представители концерна.

В рамках сервисной кампании на все попавшие под условия машины будет установлен недостающий модуль. Для собственников транспортных средств работы будут абсолютно бесплатными. Владельцы получат уведомления о необходимости визита в дилерский центр. Самостоятельно проверить участие конкретного автомобиля в программе можно на официальном сайте Росстандарта, для чего там достаточно ввести VIN-код.

Напомним, производство части автомобилей Lada Granta без системы вызова экстренных служб было временной мерой на фоне нехватки электронных компонентов, с которой поставщик столкнулся в 2021 году.

Ранее стало известно, что Hyundai Motor отзовет в США 294 128 машин, в число которых входит только четыре модели. Причиной масштабной сервисной кампании послужил производственный дефект, который может спровоцировать отсоединение креплений ремней безопасности.

    Последние новости

    Страны Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ

    Желающих оставаться здоровыми мужчин призвали регулярно сдавать четыре анализа

    Россиянин создал ботинки с крысиными мордами и привлек внимание иностранцев

    Трамп анонсировал результаты переговоров с Ираном в течение суток

    Российский режиссер поздравил коллег с внесением в базу «Миротворца»

    «АвтоВАЗ» объявил о бесплатной установке системы безопасности на одну модель

    Российская авиакомпания вновь анонсировала распродажу билетов

    Россияне разработали схему онлайн-мошенничества и попали под статью

    Москвичей успокоили насчет погоды

    Банкиров легендарного вора в законе Виктора Пана отправят под суд

    Все новости
