«АвтоВАЗ» объявил о бесплатной установке системы безопасности на одну модель

«АвтоВАЗ» дооснастит системой «ЭРА-ГЛОГАСС» более 40 тысяч Lada Granta

«АвтоВАЗ» бесплатно дооснастит системой вызова экстренных оперативных служб «Эра-ГЛОНАСС» седаны Lada Granta. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

Доукомплектованию подлежат 41 307 единиц модели, сошедших с конвейера в период с сентября 2021 по апрель 2022 года. Работы стартуют с 10 апреля 2026 года, уточнили представители концерна.

В рамках сервисной кампании на все попавшие под условия машины будет установлен недостающий модуль. Для собственников транспортных средств работы будут абсолютно бесплатными. Владельцы получат уведомления о необходимости визита в дилерский центр. Самостоятельно проверить участие конкретного автомобиля в программе можно на официальном сайте Росстандарта, для чего там достаточно ввести VIN-код.

Напомним, производство части автомобилей Lada Granta без системы вызова экстренных служб было временной мерой на фоне нехватки электронных компонентов, с которой поставщик столкнулся в 2021 году.

