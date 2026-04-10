Ушедший из России автобренд отзовет почти 300 тысяч машин

Reuters: Hyundai отзывает в США почти 300 тысяч машин трех моделей

Южнокорейский Hyundai Motor отзовет в США 294 128 машин, в число которых входит только четыре модели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения.

Причиной масштабной сервисной кампании послужил производственный дефект, который может спровоцировать отсоединения креплений ремней безопасности. Отзыву подлежат седан Hyundai Ioniq 6, представительский Genesis G90, а также кроссоверы Santa Fe в стандартном и гибридном исполнениях.

В документах регулятора поясняется, что в случае дорожного инцидента выявленная неисправность не позволит удержать человека в кресле должным образом, что грозит получением травм.

В Hyundai Motor America заявили, что специалисты официальных сервисных центов проведут ревизию на всех отозванных автомобилях. При обнаружении проблемы будет выполнено усиление конструкции либо полная замена крепежного элемента. Все ремонтные работы для собственников машин будут бесплатными.

