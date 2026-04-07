12:03, 7 апреля 2026Авто

Ушедшая из России компания прекратила сборку машин для Ближнего Востока

ТАСС: Mazda на два месяца остановила производство машин для Ближнего Востока
Марина Аверкина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Mazda приостановила производство машин, предназначенных для ближневосточного рынка. Такое решение было принято на фоне проблем с логистикой, вызванных частичным перекрытием Ормузского пролива из-за военного конфликта в регионе, сообщает ТАСС.

Выпуск продукции заморожен как минимум до конца мая. Но компенсировать этот простой японский производитель намерен увеличением выпуска автомобилей для Европы и других глобальных рынков.

С начала конфликта и до наступления апреля Mazda продолжала сборку машин согласно графику и одновременно искала альтернативные маршруты поставок. В сложившейся ситуации руководство компании решило, что целесообразнее будет временно прекратить производство, в том числе из-за скопления готовых машин на складах.

На аналогичные меры пошли и другие японские автокомпании. Toyota за два месяца сократила производство для ближневосточного рынка почти на 50 тысяч единиц, а Nissan до конца апреля снизит почти до 2,5 тысячи машин. Ежегодно Mazda поставляет до 30 тысяч автомобилей в Саудовскую Аравию, Израиль и другие государства Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года в России официально зарегистрировали 6914 новых автомобилей марки Toyota, что на 111 процентов превышает прошлогодний показатель. Продажи японского автогиганта на местном рынке разогнали две модели — кроссовер RAV4 и внедорожник Highlander.

    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Отсутствие голов в матче лишило игрока выигрыша в 1,2 миллиона рублей

    Путин сравнил Трампа с танком

    В Кремле прокомментировали нападение с ножом на учительницу в российской школе

    В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Все новости
