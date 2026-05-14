Новости спорта
09:45, 14 мая 2026Спорт

Сафонов ответил на сравнения с Яшиным

Вратарь ПСЖ Сафонов заявил, что сравнение со Львом Яшиным невозможно
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов в эфире Okko ответил на сравнения с легендарным голкипером «Динамо» и сборной СССР Львом Яшиным.

Футболист заявил, что такое сравнение невозможно. «Это слишком сказки какие-то, и я думаю, что тут нет места этому сравнению», — подчеркнул он.

Ранее 14 мая ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. В составе парижан на ноль отыграл Сафонов. Российский вратарь второй раз выиграл французский чемпионат.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963 год).

