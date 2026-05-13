Матвей Сафонов отыграл на ноль и помог ПСЖ досрочно стать чемпионом Франции

Парижский ПСЖ на выезде обыграл «Ланс» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 13 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме в составе парижан отличился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, а во второй половине игры голом отметился Ибрагим Мбайе.

В составе парижан на ноль отыграл российский вратарь Матвей Сафонов. Он помог ПСЖ набрать 76 очков и досрочно, за тур до конца чемпионата, гарантировать себе титул.

Сафонов стал двукратным чемпионом Франции. 30 мая у вратаря будет шанс во второй раз выиграть Лигу чемпионов, в финале ПСЖ сыграет с лондонским «Арсеналом».