Трамп пообещал через два дня рассказать о встрече с Путиным в Венгрии

Трамп пообещал через два дня рассказать о дальнейших шагах по встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что через два дня сообщит о том, что будет дальше относительно саммита с главой РФ Владимиром Путиным в Венгрии. Такое заявлением политик сделал во время общения с журналистами, пишет ТАСС.

При этом решение о встрече с российским коллегой пока еще не принято, подчеркнул он.

Он также отметил, что все еще видит шанс на прекращение огня на Украине. Кроме того, глава Штатов заявил, что закончить конфликт хотят и Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

Во время беседы с журналистами американский лидер указал, что не хотел бы «тратить время впустую».

«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, как все сложится», — заявил Дональд Трамп. Позднее у американского лидера спросили, действительно ли он считает, что саммит в Будапеште может оказаться «пустой тратой времени».

«Я ничего такого не говорил. Я не говорил, что это так и будет», — парировал Дональд Трамп.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.

До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена.