Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:26, 22 октября 2025Мир

Трамп пообещал через два дня рассказать о встрече с Путиным в Венгрии

Трамп пообещал через два дня рассказать о дальнейших шагах по встрече с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что через два дня сообщит о том, что будет дальше относительно саммита с главой РФ Владимиром Путиным в Венгрии. Такое заявлением политик сделал во время общения с журналистами, пишет ТАСС.

При этом решение о встрече с российским коллегой пока еще не принято, подчеркнул он.

Он также отметил, что все еще видит шанс на прекращение огня на Украине. Кроме того, глава Штатов заявил, что закончить конфликт хотят и Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

Во время беседы с журналистами американский лидер указал, что не хотел бы «тратить время впустую».

«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, как все сложится», — заявил Дональд Трамп. Позднее у американского лидера спросили, действительно ли он считает, что саммит в Будапеште может оказаться «пустой тратой времени».

«Я ничего такого не говорил. Я не говорил, что это так и будет», — парировал Дональд Трамп.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.

До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

    Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

    На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

    Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

    Обнаружено природное оружие против болезней печени

    Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

    Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

    Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

    На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости