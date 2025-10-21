В РФПИ заявили о продолжении подготовки саммита России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, подчеркнул он в соцсети X.

«СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена. Он также рассказал, что перед этим состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

В свою очередь, портал Axios со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов сообщил, что Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшем будущем.

На это Лавров заявил, что удивился сообщениям западных источников о якобы переносе встречи Путина и Трампа. По его словам, западные СМИ известны своей нечистоплотностью.