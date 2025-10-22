Трамп заявил о желании Путина и Зеленского завершить конфликт на Украине

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить украинский конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

«Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится», — сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что украинский конфликт не перерастет в третью мировую войну и никак не влияет на Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что американский лидер в ходе встречи с Зеленским в Белом доме настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине.Присутствовавшие на встрече, американские чиновники также указали на возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.