Трамп потребовал от Зеленского согласиться на урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп настойчиво призывал Зеленского быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России», — говорится в материале.

Как отмечают собеседники агентства, присутствовавшие на встрече, американские чиновники также указали на возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.

Ранее стало известно, что Россия изложила прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные. По словам источников, в документе Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.