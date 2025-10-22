Мир
На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

WSJ: Разговор Путина и Трампа дал надежду на проведение саммита с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Torok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча политиков в итоге состоится Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Путин дал понять, что он открыт к обсуждению некоторых вопросов, которые могли бы помочь преодолеть расхождения в позициях США и России», — говорится в статье.

16 октября 2025 года состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По итогам беседы была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

В этот же день во время пресс-конференции глава Белого дома сообщил, что верит в желание российских властей добиться разрешения украинского конфликта. По его словам, украинский конфликт ранее представлялся «относительно легким для разрешения».

