Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 16 октября 2025Мир

Трамп рассказал о вере в желание Путина разрешить конфликт на Украине

Трамп: Путин хочет, чтобы украинский конфликт разрешился
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что верит в желание российских властей добиться разрешения украинского конфликта. Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Президент (РФ Владимир — прим. "Ленты.ру".) Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — отметил Трамп.

По его словам, украинский конфликт ранее представлялся «относительно легким для разрешения».

До этого Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным как хорошие. Одновременно с этим он заявил, что разочаровался в темпах мирного урегулирования по Украине, несмотря на то, что с главой РФ у него сложились неплохие контакты.

Помимо этого, на днях Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Мать обладателя «Золотого мяча»-2025 обратилась в суд из-за подарка сына

    Трамп пообещал подумать о передаче Украине дальнобойного оружия

    Джулию Фокс заметили с торчащими из-под штанов стрингами по пути в книжный магазин

    Трамп рассказал о вере в желание Путина разрешить конфликт на Украине

    Трамп заявил о торговой войне США и Китая

    Трамп рассказал о текущей ситуации с преступностью в США

    Западный журналист высмеял заявление генсека НАТО о помощи Киеву

    Плющенко раскрыл методику тренировок 12-летнего сына

    Трамп заявил об ожидании победы России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости