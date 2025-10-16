Трамп рассказал о вере в желание Путина разрешить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что верит в желание российских властей добиться разрешения украинского конфликта. Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Президент (РФ Владимир — прим. "Ленты.ру".) Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — отметил Трамп.

По его словам, украинский конфликт ранее представлялся «относительно легким для разрешения».

До этого Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с Владимиром Путиным как хорошие. Одновременно с этим он заявил, что разочаровался в темпах мирного урегулирования по Украине, несмотря на то, что с главой РФ у него сложились неплохие контакты.

Помимо этого, на днях Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.