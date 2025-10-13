Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

Трамп заявил, что может обсудить с Путиным поставки Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Его слова приводит издание Politico.

«Честно говоря, мне, возможно, придется поговорить с Россией о "Томагавках". Хотят ли они, чтобы "Томагавки" летели в их сторону? Не думаю. Думаю, я мог бы поговорить об этом с Россией, честно говоря. Я сказал об этом президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, потому что "Томагавки" — это новый агрессивный шаг», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, он мог бы сказать Путину, что Соединенные Штаты не исключают поставки Tomahawk Киеву в случае, если боевые действия не будут прекращены.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом поставки Tomahawk Киеву для давления на Россию. «Мы видим и слышим, что Россия боится, американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что такое давление может сработать», — заявил он.