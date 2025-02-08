Названо условие для примирения России и США

Политолог Блохин: РФ уже делала шаги навстречу, поэтому теперь ход за США

Россия неоднократно делала шаг навстречу США, поэтому теперь ход за Америкой, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Такое условие для примирения Москвы и Вашингтона он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мяч на стороне США. Россия столько раз шла навстречу Соединенным Штатам, а в итоге все это дело нивелировалось действующими на тот момент администрациями. Понятно, что, исходя из того, что Трамп говорит о том, что нужно начать диалог с русскими, основа хорошая. Но особых предпосылок к этому нет. Везде есть много переменных. Везде есть ограничения. Поэтому особых иллюзий и фантазий испытывать не стоит», — считает Блохин.

По словам политолога, единственное, чего стоит ожидать от Трампа, это что за время его администрации Россия и США создадут механизм по управлению конфронтацией.

То есть будут выработаны правила игры в новой холодной войне, чтобы, по крайней мере, борьба за место под солнцем сначала шла за дипломатическим столом, а не на поле боя Константин Блохин политолог-американист

«Что касается других направлений: контроля над вооружениями или Украиной, то тут множество переменных. С одной стороны, хорошо, что подход США к той же самой Украине изменился. При Трампе теперь как бы заморозка конфликта. Но, как неоднократно говорил наш президент [Владимир Путин] и [министр иностранных дел Сергей] Лавров, это не решение украинского вопроса. Это, по сути, сценарий отложенной войны. По другим направлениям тоже очень много таких проблемных точек. Поэтому крайне сдержанно нужно относиться к этим перспективам», — заключил Блохин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что первый шаг в нормализации отношений должны сделать Соединенные Штаты. При этом Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга, добавил он.

По словам Рябкова, Москва открыта для диалога, готова договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий «на земле» и национальных интересов России. Как подчеркнул замглавы МИД, призывы «скорее бросаться в объятия новой администрации» США контрпродуктивны.

