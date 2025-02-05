«Пустые слова». В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным

Песков фразой про эмоции ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией.

«Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — сказал Песков.

Зеленский заявил о готовности к переговорам в случае одобрения их народом

«Если люди посчитают, что мы должны перейти к дипломатическим мерам, и я посчитаю, что мы готовы перейти к дипломатии, то мы будем говорить с Путиным», — сказал украинский лидер.

Он также отметил, что на готовность Киева к переговорам может повлиять участие в них США и Европейского союза. Зеленский также призвал президента США Дональда Трампа надавить на Россию для начала диалога.

В то же время Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только после возвращения потерянных территорий. «Если США говорят, что Украина не готова к вступлению в НАТО, то [президент России Владимир] Путин должен полностью уйти с нашей территории. Только тогда мы сможем обсуждать все остальное», — написал он в личном блоге.

Фото: Alina Smutko / Reuters

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Песков ранее также порассуждал, считает ли Путин Зеленского врагом. По его словам, в украинском вопросе не должно быть места эмоциям.

Пресс-секретарь президента России отметил, что украинский президент не является легитимным главой государства, но, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры.

Песков подчеркнул, что позиция Москвы по поводу статуса Зеленского на Украине неоднократно была озвучена Путиным.

Ранее Песков сообщил, что тема проведения президентских выборов на Украине важна для будущих переговоров по урегулированию конфликта. Он также указал на заявление Путина о необходимости легитимности властей Украины для юридической фиксации договоренностей в ходе урегулирования конфликта.