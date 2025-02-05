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12:51, 5 февраля 2025Россия

В Кремле порассуждали об отношении Путина к Зеленскому

Песков об отношении Путина к Зеленскому: Нельзя поддаваться эмоциям
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал о том, считает ли президент России Владимир Путин врагом украинского лидера Владимира Зеленского. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в этом отношении нельзя поддаваться эмоциям, передает РИА Новости.

Песков призвал ориентироваться на юридический анализ и прагматизм в решении украинского конфликта. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит, подчеркнул представитель Кремля.

«В украинском вопросе не должно быть места эмоциям», — уверен он.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что тот не раз высказывал сомнение в легитимности полномочий президента Украины.

Ранее сообщалось, что президент России заявил о готовности выделить людей для переговоров с Зеленским.

Тогда Путин признавался, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того возникнет подобное желание.

ЖЗЛ
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