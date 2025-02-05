В Кремле порассуждали об отношении Путина к Зеленскому

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал о том, считает ли президент России Владимир Путин врагом украинского лидера Владимира Зеленского. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в этом отношении нельзя поддаваться эмоциям, передает РИА Новости.
Песков призвал ориентироваться на юридический анализ и прагматизм в решении украинского конфликта. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит, подчеркнул представитель Кремля.
«В украинском вопросе не должно быть места эмоциям», — уверен он.
Пресс-секретарь Путина напомнил, что тот не раз высказывал сомнение в легитимности полномочий президента Украины.
Ранее сообщалось, что президент России заявил о готовности выделить людей для переговоров с Зеленским.
Тогда Путин признавался, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того возникнет подобное желание.