Зеленский назвал освобождение территорий условием для переговоров с Россией

Зеленский: Переговоры с Россией возможны только после возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только после возвращения потерянных территорий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если США говорят, что Украина не готова к вступлению в НАТО, то [президент России Владимир] Путин должен полностью уйти с нашей территории. Только тогда мы сможем обсуждать все остальное», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжит терять территории из-за задержек или ограничений помощи от США. По его словам, США обеспечивают около 30 процентов обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, украинский лидер сообщил, что выборы в республике пройдут только после окончания конфликта. По его словам, проблемой для проведения выборов является и человеческий фактор.