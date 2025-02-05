Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

Зеленский: Выборы на Украине пройдут только после окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в республике пройдут только после окончания конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выборы состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения. (...) Я всегда был сторонником выборов. Но во время войны выборы требуют конституционных изменений и серьезных правовых доработок», — написал украинский лидер.

По его словам, проблемой для проведения выборов является и человеческий фактор, поскольку солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на фронте и граждане страны, находящиеся за границей не имеют возможности принять в голосовании.

Ранее Зеленский заявил, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.