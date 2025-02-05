Зеленский ответил на вопрос о возможности Минска-3

Зеленский: Третьих Минских соглашений не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«"Минска-3" не будет. Это не гарантия безопасности. Украине нужны реальные гарантии», — написал украинский лидер.

По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.

Ранее Зеленский переложил на США ответственность за дальнейшую потерю территорий в ходе конфликта с Россией заявив, что Украина никогда не получала сотни миллиардов долларов. Он также указал, что Вооруженные силы Украины получали в рамках пакета военной помощи фактически устаревшее вооружение.