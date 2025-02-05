Зеленский предсказал потерю территорий Украины по одной причине

Зеленский: Украина может потерять территории из-за задержки помощи США

Украина продолжит терять территории из-за задержек или ограничений помощи от США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Военная помощь критически важна. Хотя поддержка со стороны США не прекращена, задержки или ограничения могут привести к потере территорий», — написал украинский лидер.

По его словам, США обеспечивают около 30 процентов обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), а прекращение американской помощи может повлиять на европейских лидеров и приведет к сокращению европейской поддержки, что может уменьшить общий объем помощи на 60 процентов.

Ранее Зеленский заявил, что выборы в республике пройдут только после окончания конфликта. По его словам, проблемой для проведения выборов является и человеческий фактор, поскольку солдаты ВСУ, находящиеся на фронте и граждане страны, находящиеся за границей не имеют возможности принять в голосовании.