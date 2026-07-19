Мбаппе превзошел Марадону по одному показателю

Форвард сборной Франции Мбаппе превзошел Диего Марадону по количеству матчей на ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе превзошел аргентинца Диего Марадону по количеству матчей на чемпионатах мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Французский нападающий вышел в стартовом составе команды на матч за третье место со сборной Англии. Эта игра стала для него 22-й на чемпионатах мира.

Таким образом, он побил достижение аргентинского футболиста Диего Марадоны, на счету которого 21 матч. По этому показателю Мбаппе вышел на восьмое место в истории. Теперь его опережают только аргентинец Лионель Месси (33), португалец Криштиану Роналду (27), немцы Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), итальянец Паоло Мальдини, хорват Лука Модрич и немец Мануэль Нойер (по 23).

Ранее Мбаппе стал худшим футболистом чемпионата мира по количеству оборонительных действий. За семь матчей турнира футболист лишь один раз помог команде в обороне. Рейтинг составлен среди игроков, которые провели на чемпионате мира-2026 минимум 90 минут.

