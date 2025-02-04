В МИД заявили о готовности России к серьезному разговору по урегулированию на Украине. Какие условия рассматривает Москва?

МИД РФ: Переговоры с Украиной возможны на основе стамбульских соглашений

Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что в соглашениях речь шла о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, а также ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на территории иностранных войск и баз.

Кроме того, для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения Алексей Полищук глава второго департамента стран СНГ МИД РФ

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине и его постепенному урегулированию. Однако из-за «просроченного» президентского срока Зеленского страны Североатлантического альянса все больше думают о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.

О возможности переговоров высказывался президент России

Президент России Владимир Путин 28 января заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах с Москвой, но не может подписывать никакие документы.

Российский лидер также считает, что если Киев захочет отменить указ, то украинские власти найдут юридический способ. Это может сделать председатель Верховной Рады.

Москва в ходе возможных переговоров с Киевом будет добиваться того, что соответствует интересам Российской Федерации, подчеркнул политик. По его словам, это то, что должно гарантировать безопасность обоих государств.

В Кремле высказались о вариантах переговоров по Украине

Серьезных обсуждений вариантов переговоров по Украине пока не было, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров, пока исходим из того, что украинский президент [Владимир Зеленский] не имеет права на такие переговоры Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По словам пресс-секретаря российского президента, обсуждать состав участников дискуссии при сохранении в силе украинского указа о запрете переговоров также преждевременно.

Таким образом в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о желании начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева. При этом Зеленский считает необходимым начать переговорный процесс только после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

На Украине увидели признаки согласия Путина и Трампа по отставке Зеленского

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласны насчет необходимости смены Владимира Зеленского на посту главы украинского государства. Признаки консенсуса по отставке президента Украины увидел неназванный бывший украинский министр, передает Politico.

Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. (...) Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского украинский министр

Собеседник Politico рассказал о панике в Киеве из-за одного из требований администрации президента США Дональда Трампа, озвученного спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Издание отмечает опасения украинского руководства, что проведение выборов на данном этапе поставит под угрозу единство страны.