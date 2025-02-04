МИД РФ: Переговоры с Киевом возможны на основе стамбульского документа 2022 года

Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он напомнил, что мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа от 2022 года, в котором речь шла о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, а также ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на территории иностранных войск и баз.

«Кроме того, для начала переговоров должны быть решены юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете их ведения», — пояснил Полищук.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине и его постепенному урегулированию. Однако из-за «просроченного» президентского срока Зеленского страны Североатлантического альянса все больше думают о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.