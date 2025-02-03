В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

СВР: США готовят кампанию по дискредитации Зеленского и смене власти на Украине

В штаб-квартире НАТО готовится кампания по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и смене власти на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведи (СВР) России, передает ТАСС.

В частности, по данным ведомства страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине. Однако из-за «просроченного» срока Зеленского страны Североатлантического альянса все больше думают о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.

Дополнительно уточняется, что одним из способов дискредитировать украинского лидера станет публикация информации о присвоении Зеленским порядка 1,5 миллиардов долларов из западной военной помощи, которая предназначалась на приобретении вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что серьезных обсуждений вариантов переговоров по Украине пока не было. По словам пресс-секретаря российского президента, обсуждать состав участников дискуссии при сохранении в силе украинского указа о запрете переговоров также преждевременно.