Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 3 февраля 2025Мир

В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

СВР: США готовят кампанию по дискредитации Зеленского и смене власти на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В штаб-квартире НАТО готовится кампания по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и смене власти на Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведи (СВР) России, передает ТАСС.

В частности, по данным ведомства страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине. Однако из-за «просроченного» срока Зеленского страны Североатлантического альянса все больше думают о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.

Дополнительно уточняется, что одним из способов дискредитировать украинского лидера станет публикация информации о присвоении Зеленским порядка 1,5 миллиардов долларов из западной военной помощи, которая предназначалась на приобретении вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что серьезных обсуждений вариантов переговоров по Украине пока не было. По словам пресс-секретаря российского президента, обсуждать состав участников дискуссии при сохранении в силе украинского указа о запрете переговоров также преждевременно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

      Россиянам напомнили о наказании за курение в квартире и на балконе

      Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

      В российском городе возбудили уголовное дело за совершенное группой лиц хулиганство

      Спасатели прекратили работу на месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве

      В России стартовали продажи флагманского китайского внедорожника

      В России выросли цены на противозачаточные таблетки

      В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

      Черчесов рассказал об увольнении из сборной Казахстана

      Российские банки начали массово отказываться от старых денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше