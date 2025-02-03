В Кремле высказались о вариантах переговоров по Украине

Серьезных обсуждений вариантов переговоров по Украине пока не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров, пока исходим из того, что украинский президент [Владимир Зеленский] не имеет права на такие переговоры», — обозначил Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, обсуждать состав участников дискуссии при сохранении в силе украинского указа о запрете переговоров также преждевременно.
Таким образом, в Кремле высказали позицию по заявлению Зеленского о желании начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева. При этом Зеленский считает необходимым начать переговорный процесс только после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте. Он также допустил, что Москва может пойти на переговоры с президентом Зеленским, если тот победит на выборах главы государства, подчеркнув, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины.