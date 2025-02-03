В Кремле высказались о вариантах переговоров по Украине

Песков: Серьезных обсуждений вариантов переговоров по Украине пока не было

Серьезных обсуждений вариантов переговоров по Украине пока не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров, пока исходим из того, что украинский президент [Владимир Зеленский] не имеет права на такие переговоры», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, обсуждать состав участников дискуссии при сохранении в силе украинского указа о запрете переговоров также преждевременно.

Таким образом, в Кремле высказали позицию по заявлению Зеленского о желании начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине с участием Москвы, а также Брюсселя, Вашингтона и Киева. При этом Зеленский считает необходимым начать переговорный процесс только после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность России к переговорам, но с условием, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте. Он также допустил, что Москва может пойти на переговоры с президентом Зеленским, если тот победит на выборах главы государства, подчеркнув, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины.