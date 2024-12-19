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14:48, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

Путин допустил переговоры с Зеленским после его победы на выборах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может пойти на переговоры с Владимиром Зеленским, если он победит на выборах главы государства. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал российский лидер.

Он также объяснил, что Россия может подписать мирный договор только с легитимным руководством Украины. По его словам, сейчас легитимными на Украине являются Верховная Рада и ее председатель.

Ранее российский президент заявил, что Москва готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Кроме того, он напомнил, что Зеленский и назначенные им органы власти перестали быть легитимными. В украинской конституции нет положений о возможности продлить полномочия президента во время военного положения, указал Путин.

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