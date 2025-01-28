Путин заявил о готовности России отстаивать свои интересы в переговорах с Украиной

Путин: Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом

Москва в ходе возможных переговоров с Киевом будет добиваться того, что соответствует интересам Российской Федерации, заявил глава РФ Владимир Путин, передает телеканал «Россия 1».

По его словам, это то, что должно гарантировать безопасность обоих государств. «Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Он назвал условия переговоров. В частности, политик говорил, что они должны основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.