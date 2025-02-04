Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

Трамп: США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить Дональд Трамп президент США

В декабре глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о желании США забрать природные ресурсы Украины. Он также указал, что Киев готов их отдать.

Министр напомнил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев прямо сказал о том, что в стране много редкоземельных металлов, и их «нельзя оставить русским».

Трамп потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины

США требуют от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона, заявил американский президент.

По словам политика, его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками. Американская сторона добивается, чтобы Европа вкладывала средства в Украину на уровне США.

Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле — намного больше Дональд Трамп президент США

22 января, через два дня после инаугурации, Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив при этом их прекращения. Он также раскритиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

Политик добавил, что ЕС использует США в торговле и так бы и продолжалось, если бы он не пришел и не вмешался. Также Трамп подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП.

На следующий день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо, чтобы США продолжали участвовать в помощи Украине. Европейцы даже готовы оплатить производство в США оружия для Киева, подчеркнул он.

Трамп заявил о раздаче американских денег Украине

Американский президент сказал, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США.

Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства Дональд Трамп президент США

29 января The Washington Post (WP) писала, что Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа Трампа.

3 февраля Reuters сообщило, что США на минувших выходных возобновили поставки оружия на Украину. По словам одного из американских чиновников, внутри администрации существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени Соединенные Штаты должны продолжать помогать Киеву вооружениями из американских запасов.

До этого агентство провело расследование и по его итогам заявило, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

