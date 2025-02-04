Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 4 февраля 2025Мир

Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

Трамп: США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить

Дональд Трамппрезидент США

В декабре глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о желании США забрать природные ресурсы Украины. Он также указал, что Киев готов их отдать.

Министр напомнил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Киев прямо сказал о том, что в стране много редкоземельных металлов, и их «нельзя оставить русским».

Материалы по теме:
Украина, мигранты и половой вопрос. Что Трамп успел сделать за неделю на посту президента США?
Украина, мигранты и половой вопрос.Что Трамп успел сделать за неделю на посту президента США?
27 января 2025
«Перемирие будет к Пасхе» Как Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине за 100 дней и что он готов предложить России?
«Перемирие будет к Пасхе»Как Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине за 100 дней и что он готов предложить России?
28 января 2025

Трамп потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины

США требуют от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона, заявил американский президент.

По словам политика, его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками. Американская сторона добивается, чтобы Европа вкладывала средства в Украину на уровне США.

Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле — намного больше

Дональд Трамппрезидент США

22 января, через два дня после инаугурации, Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив при этом их прекращения. Он также раскритиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

Политик добавил, что ЕС использует США в торговле и так бы и продолжалось, если бы он не пришел и не вмешался. Также Трамп подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП.

На следующий день генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европе необходимо, чтобы США продолжали участвовать в помощи Украине. Европейцы даже готовы оплатить производство в США оружия для Киева, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Трамп остановил помощь Украине, ввел чрезвычайное положение и издал десятки указов. Что еще он сделал в первый день президентства?
Трамп остановил помощь Украине, ввел чрезвычайное положение и издал десятки указов.Что еще он сделал в первый день президентства?
21 января 2025
«Давайте покончим с этой войной!» Трамп требует от Путина заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций
«Давайте покончим с этой войной!»Трамп требует от Путина заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций
22 января 2025

Трамп заявил о раздаче американских денег Украине

Американский президент сказал, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США.

Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства

Дональд Трамппрезидент США

29 января The Washington Post (WP) писала, что Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа Трампа.

3 февраля Reuters сообщило, что США на минувших выходных возобновили поставки оружия на Украину. По словам одного из американских чиновников, внутри администрации существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени Соединенные Штаты должны продолжать помогать Киеву вооружениями из американских запасов.

До этого агентство провело расследование и по его итогам заявило, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеренно замедляла военную помощь Украине в последний год нахождения у власти из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

      Европейская страна заявила о готовности заблокировать новый пакет санкций против России

      Стало известно о длительной слежке за основателем батальона «АрБат» перед покушением

      Дэвид Бекхэм обнажил ягодицы в рекламе популярного бренда

      ЕС заявил о готовности к диалогу с США

      В Польше назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

      В Минобороны решили изменить список болезней для медкомиссий военкоматов

      F-35 впервые сбросил две умные бомбы одновременно

      Заместительница британского премьера объявила педофилом брата короля Карла III

      Россия раскрыла условия и возможное содержание переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше