Трамп заявил о раздаче американских денег Украине

Трамп: Байден не требовал денег от Европы на Украину, а раздавал средства США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, Соединенные Штаты вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа — на 200 миллиардов меньше.

«Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», — подчеркнул он. По словам политика, его администрация договаривается с европейскими союзниками об «уравнивании» их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив их прекращения. Он также раскритиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.