«Посмотрим, как все сложится». Трамп высказался о дальнейшей военной поддержке Киева и раскритиковал Евросоюз

Трамп изучит вопрос поставок оружия Украине, но не исключает их прекращение

Президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив при этом их прекращения. Он также раскритиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

У политика спросили, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения. «Мы изучаем этот [вопрос]. Мы на связи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — ответил Трамп. Он также выразил надежду на скорый разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Посмотрим, как все сложится», — резюмировал лидер Соединенных Штатов.

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Трамп посоветовал ЕС больше тратить

Он раскритиковал Европейский союз за недостаточные расходы на поддержку обороны Украины.

Одно я точно знаю: Европейский союз должен платить гораздо больше, чем он платит, потому что при Байдене мы вложились на 200 миллиардов долларов больше. Но на них это [конфликт] влияет больше, чем на нас (...) между нами океан, правильно? Дональд Трамп президент США

Политик добавил, что ЕС использует США в торговле, и так бы и продолжалось, если бы он не пришел и не вмешался. Также Трамп подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП.

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки с Россией

Каких-либо деталей глава Белого дома не привел, но, по его словам, уже очень скоро может состояться разговор с президентом России. После этого Трамп поймет возможные сроки завершения украинского конфликта.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление американского лидера, отметил, что слова о готовности Зеленского к сделке пока ни о чем не говорят. «Все действия Зеленского на 100 процентов сегодня будут зависеть от Запада, а Запад будет зависеть от США в большой степени», — высказался парламентарий. Он добавил, что, «как бы там Зеленский ни хорохорился», он будет делать что ему велят, поскольку в противном случае его «выкинут».

Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

Президент Украины выступил против таких переговоров. У Зеленского спросили, планирует ли он провести встречу в январе с Путиным и Трампом для подписания договора о мире с гарантиями безопасности, но без НАТО. В ответ тот сказал, что сначала хочет встретиться с одним только Трампом, а также сообщил о намерении привлечь к переговорам европейских политиков.

«Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — указал Зеленский.