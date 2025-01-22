Президент США Дональд Трамп высказался о дальнейших поставках американского оружия Украине, не исключив при этом их прекращения. Он также раскритиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.
У политика спросили, продолжит ли новая американская администрация поставки оружия Киеву, или же она рассматривает возможность полного их прекращения. «Мы изучаем этот [вопрос]. Мы на связи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — ответил Трамп. Он также выразил надежду на скорый разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«Посмотрим, как все сложится», — резюмировал лидер Соединенных Штатов.
Трамп посоветовал ЕС больше тратить
Он раскритиковал Европейский союз за недостаточные расходы на поддержку обороны Украины.
Одно я точно знаю: Европейский союз должен платить гораздо больше, чем он платит, потому что при Байдене мы вложились на 200 миллиардов долларов больше. Но на них это [конфликт] влияет больше, чем на нас (...) между нами океан, правильно?
Политик добавил, что ЕС использует США в торговле, и так бы и продолжалось, если бы он не пришел и не вмешался. Также Трамп подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5 процентов ВВП.
Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки с Россией
Каких-либо деталей глава Белого дома не привел, но, по его словам, уже очень скоро может состояться разговор с президентом России. После этого Трамп поймет возможные сроки завершения украинского конфликта.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление американского лидера, отметил, что слова о готовности Зеленского к сделке пока ни о чем не говорят. «Все действия Зеленского на 100 процентов сегодня будут зависеть от Запада, а Запад будет зависеть от США в большой степени», — высказался парламентарий. Он добавил, что, «как бы там Зеленский ни хорохорился», он будет делать что ему велят, поскольку в противном случае его «выкинут».
Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»
Президент Украины выступил против таких переговоров. У Зеленского спросили, планирует ли он провести встречу в январе с Путиным и Трампом для подписания договора о мире с гарантиями безопасности, но без НАТО. В ответ тот сказал, что сначала хочет встретиться с одним только Трампом, а также сообщил о намерении привлечь к переговорам европейских политиков.
«Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — указал Зеленский.